Два человека погибли при стрельбе в Германии

Фото: телеграм-канал Бушующий мир

Неизвестный застрелил двух человек в немецком городе Галле. Об этом говорится в Twitter-аккаунте местной полиции.

"Согласно первым данным, в Галле убито два человека. Было несколько выстрелов", – говорится в сообщении полиции. По некоторым данным, стрельба произошла около синагоги.

Также полиция сообщила о задержании одного человека. Горожан призвали не выходить из дома.

Ранее сообщалось, что в одном из баров американского города Канзас-Сити не менее четырех человек стали жертвами стрельбы. Пули попали в девятерых человек.

