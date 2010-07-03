В Нидерландах не менее трех человек погибли при стрельбе

В Нидерландах не менее трех человек погибли в результате стрельбы. Об этом сообщает полиция Роттердама в Twitter.
"В результате стрельбы в Дордрехте три человека были убиты. Один человек получил серьезные ранения", – говорится в сообщении. Подробности произошедшего уточняются.
1 сентября в результате стрельбы в американском городе Одесса (штат Техас) погибли пять человек и более 20 получили ранения. Стрелок был ликвидирован полицией при попытке скрыться на почтовом фургоне.
3 августа 21-летний житель Техаса открыл стрельбу в торговом центре города Эль-Пасо. В результате атаки был убит 21 человек. Незадолго до атаки в Сети был опубликован манифест, в котором стрелок поддержал террористический акт в мечети в Новой Зеландии 15 марта.
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