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09 сентября, 22:30

В Нидерландах не менее трех человек погибли при стрельбе

происшествия за рубежом

09 сентября, 22:30

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Фото: ТАСС/Evert Elzinga\Zuma\

В Нидерландах не менее трех человек погибли в результате стрельбы. Об этом сообщает полиция Роттердама в Twitter.

"В результате стрельбы в Дордрехте три человека были убиты. Один человек получил серьезные ранения", – говорится в сообщении. Подробности произошедшего уточняются.

1 сентября в результате стрельбы в американском городе Одесса (штат Техас) погибли пять человек и более 20 получили ранения. Стрелок был ликвидирован полицией при попытке скрыться на почтовом фургоне.

3 августа 21-летний житель Техаса открыл стрельбу в торговом центре города Эль-Пасо. В результате атаки был убит 21 человек. Незадолго до атаки в Сети был опубликован манифест, в котором стрелок поддержал террористический акт в мечети в Новой Зеландии 15 марта.

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происшествия за рубежом

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