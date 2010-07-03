Пять человек погибли и более 20 пострадали при стрельбе в американской Одессе

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Пять человек погибли и более 20 получил ранения в результате стрельбы в американском городе Одесса (штат Техас).

Как сообщает телеканал CBS7 со ссылкой на местную полицию, также пострадали три сотрудника правоохранительных органов.

Стрелок был ликвидирован полицией при попытке скрыться на почтовом фургоне. Ведется расследование инцидента.

Губернатор штата Грег Эбботт выразил соболезнования и заявил, что нападение является трусливым и бессмысленным.

3 августа 21-летний житель Техаса открыл стрельбу в торговом центре города Эль-Пасо. В результате атаки был убит 21 человек.

Незадолго до атаки в Сети был опубликован манифест, в котором стрелок поддержал террористический акт в мечети в Новой Зеландии 15 марта.