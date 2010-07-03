В США задержали мужчину, который угрожал устроить стрельбу в супермаркете

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Американские полицейские задержали жителя штата Флорида после угроз применения огнестрельного оружия. По предварительным данным, мужчина собирался устроить перестрелку в супермаркете Walmart, "вдохновившись" недавним инцидентом со стрельбой в Техасе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местный телеканал WESH.

Известно, что мужчину задержали в воскресенье вечером. Днем подозреваемый позвонил в местный супермаркет и сообщил сотрудникам, что готовится устроить там теракт. Из здания в срочном порядке были эвакуированы более тысячи человек. Полиция отследила входящий звонок. В результате оперативных действий был задержан 31-летний мужчина.

Сообщается, что оружие в доме подозреваемого не обнаружили. Мужчина уже рассказал полицейским, что следил за инцидентами со стрельбой в минувшие выходные.

Ранее в субботу молодой житель Техаса открыл стрельбу в торговом центре. В результате атаки был убит 21 человек.