Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

20:02

Погиб еще один пострадавший в результате массовой стрельбы в США

происшествия за рубежом

20:02

Поделиться в социальных сетях:

Фото: ТАСС/EPA/LARRY W. SMITH

Еще один пострадавший в результате стрельбы в американском городе Эль-Пасо скончался в больнице. Таким образом, число жертв трагедии достигло 21, сообщает РИА Новости со ссылкой на местную полицию.

В субботу утром 21-летний житель Техаса открыл стрельбу в торговом центре в городе неподалеку от границы с Мексикой. В результате атаки более 20 человек получили ранения.

Стрелявшего задержали, его обвиняют в терроризме. Предполагается, что он совершил преступление на почве расовой ненависти, поскольку среди погибших есть граждане Мексики.

Число пострадавших в результате стрельбы в американском Дейтоне, штат Огайо, выросло до 37 человек, сообщает CNN. 14 из них получили огнестрельные ранения, 11 находятся в больницах.

Ранее сообщалось, что в Дейтоне погибли девять человек, пострадали 27. Нападавшим оказался 24-летний Коннор Беттс – его убили полицейские.

Дональд Трамп комментируя произошедшие в Эль-Пасо и Дейтоне, заявил о необходимости ввести смертную казнь для виновных в преступлениях на почве ненависти и в массовых убийствах.

Читайте также

происшествия за рубежом

Поделиться в социальных сетях:

Выборы в Мосгордуму 2019 ДОКУМЕНТЫ

© 2012 – 2019

Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ    Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика