Погиб еще один пострадавший в результате массовой стрельбы в США

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Еще один пострадавший в результате стрельбы в американском городе Эль-Пасо скончался в больнице. Таким образом, число жертв трагедии достигло 21, сообщает РИА Новости со ссылкой на местную полицию.

В субботу утром 21-летний житель Техаса открыл стрельбу в торговом центре в городе неподалеку от границы с Мексикой. В результате атаки более 20 человек получили ранения.

Стрелявшего задержали, его обвиняют в терроризме. Предполагается, что он совершил преступление на почве расовой ненависти, поскольку среди погибших есть граждане Мексики.

Число пострадавших в результате стрельбы в американском Дейтоне, штат Огайо, выросло до 37 человек, сообщает CNN. 14 из них получили огнестрельные ранения, 11 находятся в больницах.

Ранее сообщалось, что в Дейтоне погибли девять человек, пострадали 27. Нападавшим оказался 24-летний Коннор Беттс – его убили полицейские.

Дональд Трамп комментируя произошедшие в Эль-Пасо и Дейтоне, заявил о необходимости ввести смертную казнь для виновных в преступлениях на почве ненависти и в массовых убийствах.