Число раненых в результате стрельбы в Огайо увеличилось

Глава полиции штата Огайо сообщил об увеличении количества раненых в результате стрельбы в городе Дейтон до 37 человек, передает РИА Новости.
Инцидент произошел в ночь с субботы на воскресенье. Поступала информация о девяти погибших. Полицейские в течение минуты ликвидировали самого нападавшего, на котором был бронежилет.
Личность стрелка была оперативно установлена. Молодой человек жил в городе Беллбрук − неподалеку от места стрельбы. Отмечалось, что сестра подозреваемого и ее бойфренд были найдены застреленными в машине.
Позднее стало известно о стрельбе на детской площадке в одном из парков Чикаго. Семь человек получили ранения. Вместе с тем 3 августа на западе Техаса молодой мужчина убил 20 человек в крупном торговом центре.
Неизвестный открыл стрельбу в американском штате Огайо
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