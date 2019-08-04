Данных о пострадавших в Огайо россиянах не поступало

19:09 (обновлено 04.08.2019 19:59)
19:09
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Фото: twitter.com/MiamiDiario
Данных о пострадавших при стрельбе в американском штате Огайо россиянах не поступало. Об этом говорится в микроблоге российского Генконсульства в Нью-Йорке в Twitter.
"Информация о погибших и пострадавших российских гражданах к настоящему моменту не поступала", − сказано в сообщении дипмиссии. Сотрудники Генконсульства РФ подчеркнули, что держат ситуацию на контроле.
Информация о погибших и пострадавших российских гражданах к настоящему моменту не поступала.— Consulate General of Russia in New York (@rcgnewyork) 4 августа 2019 г.
Генконсульство держит ситуацию на контроле.
По словам дипломатов, они находится в контакте с представителями властей и правоохранительных органов Огайо.
Согласно данным телеканала CBS, полиция установила личность стрелка из Огайо. Им оказался 24-летний Коннор Беттс, который жил в городе Беллбрук − неподалеку от места стрельбы. Сотрудники полиции обыскали его дом в воскресенье утром, передает CBS.
4 августа Владимир Путин направил президенту США Дональду Трампу телеграмму с соболезнованиями в связи с трагическими инцидентами в штатах Техас и Огайо. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.
В результате стрельбы в Дейтоне, штат Огайо, погибли десять человек, включая самого нападавшего. Еще 16 человек получили ранения.
Ранее отмечалось, что жертвами стали семеро, а стрелков могло быть двое.
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