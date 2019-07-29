Семь человек пострадали при стрельбе в парке в Чикаго

Стрельба произошла в одном из парков Чикаго в американском штате Иллинойс. Пострадали не менее семи человек, сообщает телекомпания CBS.

По данным телекомпании, инцидент случился в ночь с субботы на воскресенье в одном из парков в центре Чикаго. Как рассказали очевидцы, неизвестный стрелял из проезжавшей мимо парка машины.

Ранения получили семь человек, причем состояние одного из них врачи оценивают как критическое. Стрелявшего разыскивает полиция. Сотрудники правоохранительных органов расследуют обстоятельства атаки.

Еще один инцидент с стрельбой произошел 3 августа в городе Эль-Пасо американского штата Техас. Тогда в торговом центре погибли 20 человек, были ранены 26.

Полицейские задержали стрелявшего. Им оказался 21-летний житель Техаса. По версии следствия, он совершил преступление на почве ненависти.