Смерть 20 человек в результате стрельбы подтвердили в Техасе

04:31
04:31
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Фото: AP/TASS/Rudy Gutierrez
Стрельба в торговом центре в городе Эль-Пасо в американском штате Техас в субботу, 3 августа унесла жизни 20 человек. Об этом заявил губернатор штата Грег Эбботт на пресс-конференции.
"20 невинных жителей Эль-Пасо лишились жизней. Еще более двух десятков были ранены", – цитирует его CNN. Он добавил, что это день стал одним из самых трагических в истории Техаса.
Губернатор выразил благодарность сотрудникам правоохранительных органов, которым "удалось обезоружить нападавшего и задержать его".
В свою очередь глава полиции города уточнил, что в результате происшествия ранены 26 человек. Он подтверди, что задержанным является 21-летний белый житель Техаса.
Правоохранитель добавил, что дело о стрельбе в Эль-Пасо будет рассматриваться как преступление на почве ненависти, передает "Комсомольская правда".
По данным CNN, нападавшего зовут Патрик Крузиус. СМИ также распространили фотографии предполагаемого преступника, на которых он запечатлен с автоматом типа АК-47.
Между тем, президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор написал в Twitter, что среди погибших были три мексиканца. Еще шесть граждан страны пострадали.
Торговый центр в Эль-Пасо расположен около американо-мексиканской границы. Значительную часть его посетителей составляют мексиканцы, которые приезжают за покупками.
Президент США Дональд Трамп в Twitter назвал стрельбу в Эль-Пасо "ужасной". По информации генконсульства РФ в Хьюстоне, граждан РФ среди погибших и пострадавших нет.
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