Число погибших при стрельбе в Техасе выросло до 19 человек

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По меньшей мере 19 человек погибли в результате стрельбы в городе Эль-Пасо на западе американского штата Техас.

Как сообщает телеканал NBC News со ссылкой на правоохранительные органы, еще 40 человек пострадали. По данным генконсульства РФ в Хьюстоне, граждан РФ среди погибших и пострадавших нет.

При этом полиция города официально подтвердила гибель только одного погибшего. Однако представитель правоохранительных органов Роберт Гомес добавил, что ожидают "многочисленных жертв".

По предварительной информации, огонь открыл 21-летний житель Далласа Патрик Крузиус. Стрельба произошла субботу, 3 августа в торговом центре Walmart. По подозрению в стрельбе задержаны три человека.

Президент США Дональд Трамп был проинформирован о произошедшем. "Сообщения очень плохие, многие убиты", – написал американский лидер в Twitter.

29 июля три человека погибли и несколько десятков ранены во время стрельбы на фестивале "Чеснока" в американском городе Гилрой на севере Калифорнии.