В США при стрельбе на съемках клипа рэп-группы погиб человек

Фото: ТАСС/AP Photo/Nic Coury

В Филадельфии один человек погиб и пятеро получили ранения в результате стрельбы незадолго до начала съемок видеоклипа рэп-группы, сообщает телеканал WPVI-TV.

Инцидент произошел в минувшее воскресенье в юго-западной части города. Состояние одного из пострадавших оценивается как критическое.

Какая рэп-группа собиралась снимать клип, не уточняется.

Ранее при стрельбе на гастрономическом фестивале в Калифорнии погибли не менее трех человек, как минимум 12 получили ранения.

Огонь в самый разгар праздника открыл 20-летний молодой человек. Полиция задержала подозреваемого.