При стрельбе в Калифорнии погибли не менее трех человек – СМИ

Три человека погибли во время стрельбы в Калифорнии

Не менее трех человек погибли и как минимум 12 получили ранения при стрельбе в Калифорнии на гастрономическом фестивале, передает телеканал Москва 24.

Ранее сообщалось о 60 пострадавших. По некоторым данным, огонь в самый разгар праздника открыл 20-летний молодой человек. К настоящему моменту полиция задержала подозреваемого, продолжаются поиски его сообщника.

Как сообщает "Интерфакс", в медицинский центр Санта-Клара-Вэлли были доставлены пять человек, еще шесть человек госпитализированы в региональную больницу Сент-Луиса. Также сообщается о двух госпитализированных в центр Стэнфорда.

Департамент полиции Гилроя настоятельно просит жителей и гостей Калифорнии не посещать парк Christmas Hill. "Мы будем делиться информацией со СМИ в ближайшее время и благодарим вас за ваше терпение в этой быстро развивающейся ситуации", – сообщается в Twitter-аккаунте полиции.

