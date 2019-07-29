При стрельбе в Калифорнии погибли не менее трех человек – СМИ

Три человека погибли во время стрельбы в Калифорнии
Не менее трех человек погибли и как минимум 12 получили ранения при стрельбе в Калифорнии на гастрономическом фестивале, передает телеканал Москва 24.
Ранее сообщалось о 60 пострадавших. По некоторым данным, огонь в самый разгар праздника открыл 20-летний молодой человек. К настоящему моменту полиция задержала подозреваемого, продолжаются поиски его сообщника.
Как сообщает "Интерфакс", в медицинский центр Санта-Клара-Вэлли были доставлены пять человек, еще шесть человек госпитализированы в региональную больницу Сент-Луиса. Также сообщается о двух госпитализированных в центр Стэнфорда.
Департамент полиции Гилроя настоятельно просит жителей и гостей Калифорнии не посещать парк Christmas Hill. "Мы будем делиться информацией со СМИ в ближайшее время и благодарим вас за ваше терпение в этой быстро развивающейся ситуации", – сообщается в Twitter-аккаунте полиции.
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