Три человека задержаны после стрельбы в ТЦ на западе Техаса

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Три человека задержаны по подозрению в стрельбе в торговом центре в городе Эль-Пасо на западе Техаса, сообщает телеканал CNN со ссылкой на мэра Эль-Пасо Ди Марго.

Стрельба произошла в субботу в торговом центре Walmart. Неизвестные открыли огонь, после чего полиция оцепила периметр.

По данным СМИ, число пострадавших возросло до 20 человек. Количество погибших и раненых среди них не уточняется.

Журналист Камилла Рамбалди на свое странице в Facebook написала, что в результате инцидента погибли 10 человек, как минимум 30 получили ранения.

В Белом доме сообщили, что Дональд Трамп в курсе инцидента со стрельбой в Эль-Пасо.