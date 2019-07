В Сети появились кадры с фуд-фестиваля в США после стрельбы

В Сети появились кадры, сделанные сразу после стрельбы на фуд-фестивале в городе Гилрое в Калифорнии. В результате атаки погибли три человека, еще 12 получили ранения. Такие предварительные данные привел Associated Press мэр города Дион Бракко.

Местная полиция подтвердила, что есть жертвы, не уточнив при этом их число.

По словам очевидцев, стрельбу на Garlic Festival открыл молодой человек примерно 20 лет. Он начал стрелять по одной из палаток. Полицейские также проверяют информацию о том, что стрелявших было двое.

На ЧП в Гилрое отреагировал президент США Дональд Трамп. По словам главы Белого дома, правоохранительные органы уже работают на месте. "По сообщениям, стрелок еще не задержан. Будьте осторожны и берегите себя!" – обратился к гражданам страны американский лидер в своем микроблоге в Twitter.

Law Enforcement is at the scene of shootings in Gilroy, California. Reports are that shooter has not yet been apprehended. Be careful and safe!