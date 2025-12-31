Движение будет временно перекрыто на некоторых улицах Москвы

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Движение транспорта будет закрыто на ряде улиц в центре Москвы в новогоднюю ночь с 23:30 до 00:10. Об этом сообщает телеграм-канал столичного Дептранса.

В частности, проехать нельзя будет по улицам Ильинке и Варварке, Кремлевской и Москворецкой набережным, Большому Москворецкому мосту.

Водителей призвали быть внимательными на дорогах и планировать маршрут заблаговременно.

Ранее сообщалось, что метро и Московское центральное кольцо (МЦК) в ночь на 1 января будут работать без перерыва, а Московские центральные диаметры (МЦД) – до 03:00. Кроме того, круглосуточно будут курсировать 116 востребованных маршрутов автобусов и электробусов.

Сергей Собянин сообщал, что в период с 20:00 31 декабря до 06:00 1 января на метро, МЦК и наземном транспорте проезд будет бесплатным, а на МЦД – по действующим тарифам.

