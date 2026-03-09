Пять человек погибли в ДТП в Башкирии

Фото: MAX/"Владимир Севастьянов"

Пять человек погибли, еще двое пострадали в ДТП с участием двух машин в Башкирии. Об этом сообщил начальник ГИБДД по региону Владимир Севастьянов в своем телеграм-канале.

Авария случилась в Караидельском районе на 72-м километре трассы Бирск – Тастуба – Сатка. По данным ведомства, столкнулись машины Hyundai Solaris и Lada Priora, в результате чего от удара на месте происшествия погибли водитель и двое его пассажиров последнего автомобиля, а также водитель иномарки и его пассажир.

"Еще двоих участников аварии с различными травмами доставили в медицинское учреждение", – добавил Севастьянов.

Ранее два человека погибли, еще трое пострадали в результате ДТП в Ленинградской области. В Приозерском районе столкнулись рейсовый автобус и легковой автомобиль. В итоге автобус съехал в кювет.

На момент аварии в нем находилось 19 пассажиров, один из них – ребенок. Среди пострадавших – пассажиры автобуса. Погибли два человека, которые находились в автомобиле.

