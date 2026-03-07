Два человека погибли в ДТП в Ленобласти

Фото: МАХ/"МЧС Ленинградской области"

Два человека погибли, еще трое пострадали в результате ДТП в Ленинградской области. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

Инцидент произошел в Приозерском районе. Там столкнулись рейсовый автобус и легковой автомобиль. В итоге автобус съехал в кювет. На момент аварии в нем находилось 19 пассажиров, один из них – ребенок.

Среди пострадавших – пассажиры автобуса. Погибли два человека, которые находились в автомобиле.

На место происшествия выехали подразделения 143-й пожарно-спасательной части и спасатели Поисково-спасательного отряда города Приозерск. Обстоятельства устанавливают сотрудники ГАИ.

Ранее в Домодедове в результате столкновения легкового автомобиля с фронтальным погрузчиком погиб мальчик 2024 года рождения. ДТП произошло 4 марта около 15:50 на 42-м километре автодороги М-4 "Дон". В результате аварии пассажиры легковушки – женщина 1981 года рождения и ребенок – получили ранения и были госпитализированы. Позже ребенок скончался.

