График работы соцучреждений Москвы изменится в мартовские праздники

Новости

Новости

07 марта, 23:14

Транспорт

Ряд автобусных маршрутов изменится на участке Волоколамского шоссе с 7 марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Восемь маршрутов автобусов на участке Волоколамского шоссе изменятся с 7 марта. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.

Уточняется, что изменения связаны с проведением строительных работ. Таким образом, с 23:00 в субботу, 7 марта, изменятся маршруты м1, 88, н12, т70, е30к, е30, 356, е30к у станции МЦК Стрешнево.

В связи с этим пассажиров призвали быть внимательными и слушать объявления водителей.

Ранее электробусы вышли на два направления на юге и востоке Москвы. Маршрут № 824 соединил станции метро "Нагатинский Затон" и "Кленовый бульвар", а № 634 – микрорайон Южное Измайлово и Малую Семеновскую улицу.

В электробусах есть разъемы для зарядки гаджетов, медиаэкраны и системы климат-контроля. Кроме того, они оборудованы валидаторами, кнопками вызова водителя и местами для маломобильных пассажиров.

"Новости дня": семь новых маршрутов проекта "Москва – область" запустят в марте

