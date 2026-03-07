Кабмин РФ направит до 1,5 млрд руб на материально-техническое обеспечение МВД в 2026 году

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Кабмин РФ направит до 1,5 миллиардов рублей на материально-техническое обеспечение МВД России в этом году. Это следует из распоряжения премьер-министра Михаила Мишустина.

Уточняется, что на выделенные средства будет закуплено оборудование, необходимое для повышения эффективности деятельности ведомства. Решение направлено на обеспечение выполнения задач Министерства внутренних дел в области нацбезопасности.

Ранее Правительство РФ выделило свыше 10 миллиардов рублей на жилищные сертификаты для граждан России в 2026 году. С их помощью можно улучшить жилищные условия, переехав в другие населенные пункты или получив более комфортное жилье в своих городах.

Эта мера поддержки предоставляется определенным категориям граждан. Помощь положена нуждающимся в улучшении жилищных условий исходя из действующих нормативов.

