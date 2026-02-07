Форма поиска по сайту

07 февраля, 10:24

Политика

Кабмин выделил свыше 10 млрд руб на жилищные сертификаты в 2026 году

Фото: depositphotos/deyangeorgiev2

Правительство РФ выделило более 10 миллиардов рублей на жилищные сертификаты для россиян в 2026 году. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, передает пресс-служба кабмина.

Благодаря таким сертификатам граждане могут улучшить жилищные условия, совершив переезд в оснащенные необходимой социальной инфраструктурой населенные пункты. Либо же им предоставляется возможность получить более комфортное жилье в своих городах.

В пресс-службе напомнили, что такая мера поддержки предоставляется определенным категориям граждан. Среди них переселенцы, чернобыльцы, военнослужащие, сотрудники МЧС и органов внутренних дел, а также граждане, переезжающие из закрытых административно-территориальных образований, районов Крайнего Севера и Байконура. Помощь положена нуждающимся в улучшении жилищных условий исходя из действующих нормативов.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева заявила о необходимости развития в России системы арендного жилья и жилищных субсидий для съема. При этом решением может стать европейский вариант, доступный гражданам со средним и низким уровнем дохода. Инициатива уже закреплена в стратегии ЖКХ до 2030 года.

