Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 декабря, 10:29

Общество

Около 900 детей-сирот получили квартиры от Москвы в 2025 году

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Около 900 столичных сирот, достигших совершеннолетия, получили от Москвы благоустроенные квартиры в 2025 году. Об этом рассказала заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Она напомнила, что городские власти уделяют комплексное внимание поддержке детей, которые остались без попечения родителей. Система помощи охватывает все этапы жизненного пути ребенка, учитывая его условия воспитания и особенности здоровья.

Важнейшим этапом поддержки Ракова назвала сопровождение ребят в период их перехода к самостоятельной жизни. Этим вопросом занимаются специалисты постинтернатного патроната. Они помогают сиротам оформить льготы, вести бюджет, выбрать профессию, поступить в колледж или вуз. После достижения 18 лет молодой человек, признанный нуждающимся, может рассчитывать на получение жилья, сказала вице-мэр.

Право на получение недвижимости устанавливает специальная комиссия. Квартира предоставляется, если у молодого человека нет своей жилплощади или проживание в ней по определенным причинам невозможно.

В свою очередь, глава департамента городского имущества Екатерина Соловьева уточнила, что столица каждый год обеспечивает квартирами детей-сирот и ребят, оставшихся без попечения родителей, по которым были приняты положительные решения комиссии. Такая работа ведется в плановом режиме.

"Совместно с департаментом труда и социальной защиты населения обеспечены подписание договора и выдача ключей в рамках одного визита по записи на удобное время. А электронное взаимодействие между органами исполнительной власти в данном процессе сократило цикл от показа квартиры до договора на 42%", – добавила она.

В каждой из выдаваемых квартир сделан ремонт. Спустя 5 лет жилье можно переоформить по договору соцнайма, а затем приватизировать. Подробная информация об условиях предоставления недвижимости и список необходимых документов можно посмотреть на портале "Моя новая семья" в разделе "Мое жилье".

В 2025 году указанному порталу исполнилось 5 лет. За это время его посетили порядка 1,8 миллиона человек. Самым популярным разделом стал сервис записи на прием по вопросам опеки.

В Москве 95% детей-сирот стали жить в приемных семьях

Читайте также


обществогород

Главное

Почему россияне тратят все больше времени и средств на видеоигры?

Одной из основных причин мог стать большой поток негативных новостей в СМИ

В ситуации перегрузки мозг ищет простые способы снятия стресса

Читать
закрыть

Почему посылки из-за рубежа задерживаются перед Новым годом?

Компании объяснили ситуацию ростом числа заказов, ужесточением таможенного контроля и погодными условиями

Пробки возникли на границе с Казахстаном, через который проходит значительный поток грузов

Читать
закрыть

Что известно о гибели сотрудников ДПС после взрыва в Москве?

Взрыв произошел на улице Елецкой около 01:30 24 декабря

Перед этим полицейские заметили подозрительного человека возле своего служебного автомобиля

Читать
закрыть

Какие насекомые могут жить на новогодней елке?

Зимующие на дереве насекомые будут неподвижны, так как при низких температурах их активность прекращается

На елке могут встречаться хермесы или тля

Читать
закрыть

В бачок омывателя необходимо заливать стеклоомывающую жидкость – незамерзайку

Практика рефинансирования широко распространена при падении процентных ставок на рынке

Стоит уделить внимание аккумулятору: с помощью нагрузочной вилки нужно оценить его состояние

Читать
закрыть

Почему спрос на рефинансирование ипотеки вырос к концу 2025 года?

Практика рефинансирования широко распространена при падении процентных ставок на рынке

Эксперты призывают четко оценить сопутствующие расходы и выбрать предложение с прозрачными условиями

Читать
закрыть

Чем обернется для авторынка открытие новых хабов подержанных машин?

Подобная форма продаж уже существует, однако сейчас речь идет о создании более централизованных точек

Влияние будет зависеть от того, какие именно марки, модели и в каком объеме будут представлены

Читать
закрыть

Как не стать жертвой обмана с жильем во время отпуска?

Рекомендуется пользоваться проверенными онлайн-платформами

После бронирования и оплаты стоит связаться с собственником жилья, чтобы подтвердить статус недвижимости

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика