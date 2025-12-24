Около 900 детей-сирот получили квартиры от Москвы в 2025 году

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Около 900 столичных сирот, достигших совершеннолетия, получили от Москвы благоустроенные квартиры в 2025 году. Об этом рассказала заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Она напомнила, что городские власти уделяют комплексное внимание поддержке детей, которые остались без попечения родителей. Система помощи охватывает все этапы жизненного пути ребенка, учитывая его условия воспитания и особенности здоровья.

Важнейшим этапом поддержки Ракова назвала сопровождение ребят в период их перехода к самостоятельной жизни. Этим вопросом занимаются специалисты постинтернатного патроната. Они помогают сиротам оформить льготы, вести бюджет, выбрать профессию, поступить в колледж или вуз. После достижения 18 лет молодой человек, признанный нуждающимся, может рассчитывать на получение жилья, сказала вице-мэр.

Право на получение недвижимости устанавливает специальная комиссия. Квартира предоставляется, если у молодого человека нет своей жилплощади или проживание в ней по определенным причинам невозможно.

В свою очередь, глава департамента городского имущества Екатерина Соловьева уточнила, что столица каждый год обеспечивает квартирами детей-сирот и ребят, оставшихся без попечения родителей, по которым были приняты положительные решения комиссии. Такая работа ведется в плановом режиме.

"Совместно с департаментом труда и социальной защиты населения обеспечены подписание договора и выдача ключей в рамках одного визита по записи на удобное время. А электронное взаимодействие между органами исполнительной власти в данном процессе сократило цикл от показа квартиры до договора на 42%", – добавила она.

В каждой из выдаваемых квартир сделан ремонт. Спустя 5 лет жилье можно переоформить по договору соцнайма, а затем приватизировать. Подробная информация об условиях предоставления недвижимости и список необходимых документов можно посмотреть на портале "Моя новая семья" в разделе "Мое жилье".

В 2025 году указанному порталу исполнилось 5 лет. За это время его посетили порядка 1,8 миллиона человек. Самым популярным разделом стал сервис записи на прием по вопросам опеки.