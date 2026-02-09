Форма поиска по сайту

09 февраля, 12:54

Политика

В файлах Эпштейна найдено заявление о его смерти за день до обнаружения тела

Фото: Getty Images via NurPhoto/Jakub Porzycki

В опубликованных файлах по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна найдено заявление о его смерти за день до обнаружения тела. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на рассекреченные материалы Минюста США.

Документ подписал прокурор Южного округа Нью-Йорка Джеффри Берман. Черновик заявления датирован 9 августа 2019 года, однако, по официальным данным, Эпштейна нашли мертвым утром 10 августа того же года. Документ входит в число множества отредактированных версий заявлений прокуратуры, найденных среди последних файлов, которое опубликовало американское ведомство.

Согласно докладу Федерального бюро тюрем за 2023 год, 8 августа поступило уведомление о переводе соседа финансиста по камере. Сам Эпштейн подписал новое завещание, о котором администрация узнала позже. На следующий день, 9 августа, его оставили одного в камере, позволив осуществить телефонный звонок. Утверждается, что он общался с матерью.

При этом вечером того же дня плановые обходы камер не проводились, а данные в журналах оказались подделаны. В этот же период камеры видеонаблюдения зафиксировали движение "оранжевой фигуры", которая поднималась к ярусу Эпштейна. Правоохранители так и не смогли однозначно установить личность этого человека, описывая его то как заключенного, то как сотрудника с бельем.

Эпштейна арестовали в 2019 году по обвинению в торговле людьми для сексуальной эксплуатации. Позже он умер в тюрьме, предположительно, в результате суицида.

В 2026-м Минюст США опубликовал более 3 миллионов файлов по делу финансиста. Из этих документов стало известно, что Федеральное бюро расследований (ФБР)установило, что финансист не руководил сетью по торговле секс-услугами несовершеннолетних.

Новости мира: Минюст США опубликовал материалы по делу Джеффри Эпштейна

