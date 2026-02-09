Форма поиска по сайту

09 февраля, 10:05

Происшествия
AP: ФБР установило, что Эпштейн не руководил сутенерской сетью

ФБР установило, что Эпштейн не руководил сутенерской сетью

Фото: Getty Images/Stephanie Keith

Федеральное бюро расследований (ФБР) пришло к выводу, что скандально известный финансист Джеффри Эпштейн не являлся руководителем сети по торговле секс-услугами несовершеннолетних для влиятельных людей, сообщает The Associated Press, ссылаясь на документацию Минюста США.

Бюро изучило банковские документы и электронную почту финансиста, провело обыски в его домах, опрашивало его жертв, а также проверяло связи с некоторыми из самых влиятельных людей в мире. В результате было установлено, что Эпштейн подвергал сексуальному насилию несовершеннолетних, однако нет достаточных доказательств того, что он руководил сутенерской сетью. В его платежах не было выявлено связей с преступной деятельностью.

Вместе с тем опрошенные ФБР подчеркивали, что сексуальному насилию их подвергали другие люди, а не Эпштейн. Однако в документах бюро говорится об "отсутствии достаточных доказательств, чтобы предъявить этим лицам обвинения на федеральном уровне". Данные дела были переданы в местные правоохранительные органы.

Помимо этого, некоторые жертвы давали ложные показания о своих контактах с Эпштейном, а часть девушек указали, что ни сам финансист, ни его помощница Гислейн Максвелл "напрямую не приказывали" вступать в интимные отношения с другими мужчинами.

Эпштейн был арестован в 2019 году по обвинению в торговле людьми для сексуальной эксплуатации. Позднее выяснилось, что он умер в тюрьме. Это произошло, предположительно, в результате самоубийства.

В январе 2026 года Минюст США опубликовал свыше 3 миллионов новых страниц документов по делу финансиста. В материалах в том числе упоминались российские политики, включая экс-лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

При этом никакой прямой связи между последним и Эпштейном не было – имя российского политика фигурировало лишь в нескольких публикациях в СМИ, посвященных политике России.

