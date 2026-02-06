Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 февраля, 17:12

Политика

Кронпринцесса Норвегии извинилась перед королем и королевой за связи с Эпштейном

Фото: AP Photo/Markus Schreiber

Кронпринцесса Норвегии Метте-Марит попросила прощения у короля и королевы государства за связи с американским финансистом Джеффри Эпштейном, передало Reuters.

"Я прошу прощения за ситуацию, в которую я поставила королевскую семью, в особенности короля и королеву", – говорится в заявлении королевского двора.

В документе также уточняется, что кронпринцесса глубоко сожалеет по поводу своей дружбы с Эпштейном.

Финансиста арестовали в 2019 году по обвинению в торговле людьми для сексуальной эксплуатации. Позже стало известно, что он умер в тюрьме. Это произошло, предположительно, в результате самоубийства.

В начале 2026 года Минюст США опубликовал свыше 3 миллионов новых страниц документов по делу финансиста. Там, в частности, содержались письма в адрес экс-премьера Норвегии Турбьерна Ягланда.

По данным СМИ, сама Метте-Марит упоминается в новых документах свыше тысячи раз. Королевский двор подтверждал, что кронпринцесса провела в поместье Эпштейна во Флориде 4 дня в январе 2013 года. При этом журналисты утверждали, что финансист дважды приглашал Метте-Марит на свой остров, но неизвестно, посещала ли она его.

Читайте также


политиказа рубежом

Главное

Чем обусловлен тренд на посещение бань у зумеров?

Спрос растет благодаря воссозданию атмосферы настоящей деревенской бани, которая помогает расслабиться

Популярность бань объясняется и трендом на здоровый образ жизни

Читать
закрыть

Что будет с ценами на овощи в 2026 году?

Сезонного уменьшения стоимости овощей традиционно стоит ждать ближе к лету

В долгосрочном плане цены будут продолжать общую тенденцию к росту из-за инфляции

Читать
закрыть

Существуют ли "критические дни" у мужчин?

Синдром мужской раздражительности возникает из-за недостаточной выработки тестостерона

Эта проблема сказывается на психологическом состоянии, делая мужчину эмоционально более уязвимым

Читать
закрыть

Как устроить себе отдых на Мальдивах по привлекательной цене?

Авиакомпании предлагают доступные перелеты в невысокий сезон и межсезонье

Можно жить не в люксовом отеле, а в туристическом жилье типа гестхауса

Читать
закрыть

Почему частая смена работы становится трендом?

Многие быстро теряют интерес к должности, называют атмосферу "токсичной"

Нередко соискатели выбирают вакансии спонтанно

Читать
закрыть

Какие уловки подготовили мошенники к 14 февраля?

Одной из самых привычных схем для злоумышленников является "доставка"

Еще одна не менее популярная схема – обман с помощью фишинговых сайтов

Читать
закрыть

Возобновится ли диалог между Россией и Европой в ближайшей перспективе?

Эксперты уверены: РФ есть и будет важным международным фактором, ее невозможно игнорировать

Сейчас речь может идти только о начале длительного процесса восстановления отношений

Читать
закрыть

Когда наступит сезон весенней аллергии в 2026 году?

Начало знаменуется зацветанием кустарников, а процесс запускается в конце февраля и марте

Четкий график цветения позволяет заранее подготовиться к грядущему сезону

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика