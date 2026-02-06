Кронпринцесса Норвегии извинилась перед королем и королевой за связи с Эпштейном

Фото: AP Photo/Markus Schreiber

Кронпринцесса Норвегии Метте-Марит попросила прощения у короля и королевы государства за связи с американским финансистом Джеффри Эпштейном, передало Reuters.

"Я прошу прощения за ситуацию, в которую я поставила королевскую семью, в особенности короля и королеву", – говорится в заявлении королевского двора.

В документе также уточняется, что кронпринцесса глубоко сожалеет по поводу своей дружбы с Эпштейном.

Финансиста арестовали в 2019 году по обвинению в торговле людьми для сексуальной эксплуатации. Позже стало известно, что он умер в тюрьме. Это произошло, предположительно, в результате самоубийства.

В начале 2026 года Минюст США опубликовал свыше 3 миллионов новых страниц документов по делу финансиста. Там, в частности, содержались письма в адрес экс-премьера Норвегии Турбьерна Ягланда.



По данным СМИ, сама Метте-Марит упоминается в новых документах свыше тысячи раз. Королевский двор подтверждал, что кронпринцесса провела в поместье Эпштейна во Флориде 4 дня в январе 2013 года. При этом журналисты утверждали, что финансист дважды приглашал Метте-Марит на свой остров, но неизвестно, посещала ли она его.

