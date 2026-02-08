Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 февраля, 10:24

Политика

В ГД анонсировали создание рабочей группы по решению проблем "Почты России"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Госдума и правительство РФ договорились совместно работать над решением проблем "Почты России". Для этого будет создана рабочая группа, заявил председатель ГД Вячеслав Володин.

"Проблем у "Почты России" накопилось много. Они носят комплексный характер. <…> Достигнута договоренность: совместно с правительством организовать работу по решению проблем "Почты России" и ее развитию", – написал Володин в телеграм -канале.

По его словам, в состав рабочей группы войдут представители от Госдумы. Также данный вопрос обсудят на Совете ГД.

Володин подчеркнул, что депутаты неоднократно поднимали вопросы, связанные с работой АО "Почта России". Важно сделать так, чтобы она была эффективно работающей компанией на всей территории страны.

Проблемы в "Почте России" ранее прокомментировала спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко. По ее словам, ситуацию в "Почте России" нельзя отпускать, а то все сотрудники разбегутся.

Матвиенко отметила, что особенно вызывают беспокойство почтовые отделения в селах, малых городах и районах.

Читайте также


политикаобщество

Главное

Чем обусловлен тренд на посещение бань у зумеров?

Спрос растет благодаря воссозданию атмосферы настоящей деревенской бани, которая помогает расслабиться

Популярность бань объясняется и трендом на здоровый образ жизни

Читать
закрыть

Что будет с ценами на овощи в 2026 году?

Сезонного уменьшения стоимости овощей традиционно стоит ждать ближе к лету

В долгосрочном плане цены будут продолжать общую тенденцию к росту из-за инфляции

Читать
закрыть

Существуют ли "критические дни" у мужчин?

Синдром мужской раздражительности возникает из-за недостаточной выработки тестостерона

Эта проблема сказывается на психологическом состоянии, делая мужчину эмоционально более уязвимым

Читать
закрыть

Как устроить себе отдых на Мальдивах по привлекательной цене?

Авиакомпании предлагают доступные перелеты в невысокий сезон и межсезонье

Можно жить не в люксовом отеле, а в туристическом жилье типа гестхауса

Читать
закрыть

Почему частая смена работы становится трендом?

Многие быстро теряют интерес к должности, называют атмосферу "токсичной"

Нередко соискатели выбирают вакансии спонтанно

Читать
закрыть

Какие уловки подготовили мошенники к 14 февраля?

Одной из самых привычных схем для злоумышленников является "доставка"

Еще одна не менее популярная схема – обман с помощью фишинговых сайтов

Читать
закрыть

Возобновится ли диалог между Россией и Европой в ближайшей перспективе?

Эксперты уверены: РФ есть и будет важным международным фактором, ее невозможно игнорировать

Сейчас речь может идти только о начале длительного процесса восстановления отношений

Читать
закрыть

Когда наступит сезон весенней аллергии в 2026 году?

Начало знаменуется зацветанием кустарников, а процесс запускается в конце февраля и марте

Четкий график цветения позволяет заранее подготовиться к грядущему сезону

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика