В ГД анонсировали создание рабочей группы по решению проблем "Почты России"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Госдума и правительство РФ договорились совместно работать над решением проблем "Почты России". Для этого будет создана рабочая группа, заявил председатель ГД Вячеслав Володин.

"Проблем у "Почты России" накопилось много. Они носят комплексный характер. <…> Достигнута договоренность: совместно с правительством организовать работу по решению проблем "Почты России" и ее развитию", – написал Володин в телеграм -канале.

По его словам, в состав рабочей группы войдут представители от Госдумы. Также данный вопрос обсудят на Совете ГД.

Володин подчеркнул, что депутаты неоднократно поднимали вопросы, связанные с работой АО "Почта России". Важно сделать так, чтобы она была эффективно работающей компанией на всей территории страны.

Проблемы в "Почте России" ранее прокомментировала спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко. По ее словам, ситуацию в "Почте России" нельзя отпускать, а то все сотрудники разбегутся.

Матвиенко отметила, что особенно вызывают беспокойство почтовые отделения в селах, малых городах и районах.