"Почта России" приостановила наземную доставку в пять стран

Фото: Москва 24/Александр Авилов

"Почта России" приостановила наземную доставку посылок в Латвию, Литву, Словению, Хорватию и Эстонию, сообщается на сайте компании.

При этом авиадоставка в данные страны сохраняется. В "Почте России" отметили, что пока не могут назвать срок восстановления наземной доставки.

"Клиенты по-прежнему могут отправлять в эти страны посылки, сроки доставки не увеличатся", – заверили в компании.

Кроме того, компания возобновила прием международных отправлений в ряд стран Африки – в Республику Конго, Сомали и Чад.

С 26 августа "Почта России" приостанавливала доставку отправлений в США на фоне отмены беспошлинного режима и неясной процедуры уплаты соответствующих пошлин.

В ноябре компания возобновила доставку посылок в трех категориях: "Документы", "Подарок" и "Коммерческий образец". Граждане могут отправлять в Соединенные Штаты подарки и образцы стоимостью до 100 долларов, а также документы без товарных вложений.

