Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александр Авилов

"Почта России" частично возобновила доставку посылок в США, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Прием посылок восстановлен в трех категориях: "Документы", "Подарок" и "Коммерческий образец". Уточняется, что можно отправлять в Соединенные Штаты подарки и образцы стоимостью до 100 долларов, а также документы без товарных вложений.

Кроме того, компания советует отправлять подарки до 8 декабря, если есть желание поздравить знакомых или близких в США с новогодними праздниками.

"Почта России" с 26 августа 2025 года приостанавливала доставку отправлений в США на фоне отмены беспошлинного режима и неясной процедуры уплаты соответствующих пошлин.

Ранее Минздрав России предложил разрешить отпускать лекарства через отделения почты. По словам главы ведомства Михаила Мурашко, такую возможность можно ввести там, где поблизости нет фармацевтических пунктов или медицинской организации.

Центробанк, в свою очередь, высказывал обеспокоенность сокращением количества отделений "Почты России". В регуляторе напоминали, что сеть может оказывать банковские услуги. Поэтому до 2 миллионов человек потеряют доступ к ним в случае сохранения темпов сокращения количества отделений.

