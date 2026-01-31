Сергунина рассказала о серии аудиогидов по столичным районам

Фото: пресс-служба АНО "Комплексное развитие района Мой район"

Серию бесплатных аудиоэкскурсий "Гуляем по районам", знакомящих с нетуристическими маршрутами города, подготовили для жителей столицы. Об этом рассказала заммэра Наталья Сергунина.

"Проект насчитывает уже 45 выпусков. Каждый из них посвящен отдельному району Москвы. Короткие рассказы составлены так, чтобы их было удобно слушать во время прогулки. Подборка постепенно будет пополняться", – отметила вице-мэр.

Аудиогиды помогут узнать, как формировался городской пейзаж за пределами центра Москвы. Также участникам расскажут, какие люди и события сыграли роль в создании пространств, ставших частью повседневной жизни москвичей.

Например, экскурсия по району Аэропорт раскроет тайну его названия и познакомит с историей Петровского путевого дворца. Прогуливаясь по аллеям одноименного парка, слушатели смогут дойти до площади Космонавта Комарова, храма Благовещения Пресвятой Богородицы и обелиска "Путеводная звезда гусара". Рядом расположен комплекс "Городок художников", где жили и работали Игорь Грабарь, Владимир Татлин и другие известные художники.

В свою очередь, прогулка по Хорошёво-Мнёвникам начинается с осмотра Живописного моста, который привлекает внимание не только своей конструкцией, но и видом, открывающимся с его высоты. Затем маршрут проходит через Серебряный бор – популярное место отдыха для жителей города.

В Вешняках горожанам предлагается посетить усадьбу Кусково и прилегающий парк. На территории комплекса можно увидеть уникальные архитектурные памятники, включая деревянный летний дворец П. Б. Шереметева и павильон "Грот", украшенный раковинами моллюсков. Прогулку можно продолжить по благоустроенным тропинкам Кусковского лесопарка.

Аудиогиды доступны на сайте программы "Мой район" и популярных подкаст-платформах. Средняя продолжительность каждой экскурсии составляет 5–6 минут.

В этом же проекте недавно была подготовлена серия аудиоэкскурсий "Звездные места московских районов". Они посвящены районам Гагаринскому, Таганскому, Преображенскому, Филевский Парк, Бабушкинскому и Печатники.

Все желающие могут узнать об истории усадьбы Измайлово, музея-заповедника "Кусково", культурного центра "Москвич", особняка купца Василия Носова и других достопримечательностей. В проекте собрано 30 аудиогидов.