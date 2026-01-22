Форма поиска по сайту

22 января, 19:32

Город
Главная / Истории /

"Ночь на катке" пройдет в столице 28 февраля в рамках проекта "Зима в Москве"

Выходные со вкусом: что посетить в рамках проекта "Зима в Москве" до конца февраля

Шоу, мастер-классы, лекции и ледовые представления проходят для всех желающих в рамках проекта "Зима в Москве". Чем занять выходные вплоть до 28 февраля – в нашем материале.

Лекции и аудиомаршруты

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Охрименко

Проект "Зима в Москве" продолжится до 28 февраля. В рамках программы гости могут посетить благотворительные и патриотические проекты, квесты, концерты, спектакли, творческие мастерские, кинопоказы, экскурсии и образовательные лекции.

Отдохнуть с семьей и друзьями приглашают площадки в разных районах столицы. Например, гостей ВДНХ ждут сказочные спектакли и спортивные занятия, а на фестивале "Усадьбы Москвы" можно познакомиться с историческим наследием города.
Наталья Сергунина
заместитель мэра Москвы

В первые выходные февраля, 7 и 8 числа, Петровский путевой дворец приглашает на оперу под названием "Чаепитие с графиней". Посетители смогут погрузиться в мир старинных московских традиций, посвященных искусству приема гостей. А кульминацией вечера станет дегустация чайного купажа "Москва". Кроме того, тем, кто стремится к полному погружению в атмосферу старого города XIX–XX веков, организаторы предлагают аудиомаршруты, которые охватывают три района: Арбат, Хамовники и Басманный. Дополнительным развлечением для гостей станут современные квесты, в которых оживить прошлое помогает технология дополненной реальности.

Экскурсии с аудиогидом и чаепития пройдут в рамках фестиваля "Усадьбы Москвы" на 15 площадках столицы. Среди них – музей-заповедник "Царицыно", усадьба "Кусково", музей-усадьба Льва Толстого в Хамовниках. Для гостей подготовлена насыщенная программа: экскурсии, лекции и мастер-классы. Кроме того, в "Коломенском" получится не только окунуться в историю, но и принять участие в традиционных чаепитиях. Мероприятие бесплатное, однако нужно пройти регистрацию.

С наступлением холодов парковые зоны столицы тоже становятся центром активностей. Здесь проводятся гастрономические и культурные события, выступления артистов, практические занятия, киносеансы и спортивные тренировки.

Музей-заповедник "Кузьминки-Люблино" в рамках январской программы предлагает серию мастер-классов, мультимедийный квест "Фабрика сладостей" и тематические экскурсии. Для входа на территорию потребуется приобрести билет.

Театральные и ледовые шоу

Фото: пресс-служба ВДНХ

Перед павильоном "Центральный" на ВДНХ пройдут театральные представления: 31 января и 1 февраля покажут иммерсивные постановки "Хозяйка Медной горы" и "Альманах русских сказок", а 14 и 15 февраля можно будет увидеть спектакли "Аленький цветочек" и "Летучий корабль".

Кроме того, 7 и 8 февраля приглашают посетить театрализованное мероприятие и уличный перформанс, приуроченные ко Дню российской науки. Кроме того, каждые выходные до конца последнего зимнего месяца здесь запланированы интерактивные игры, развлекательные конкурсы и танцевальные вечера.

Для детей организована спортивная программа. Юных посетителей ждут на льду в парке "Останкино": по вторникам, субботам и воскресеньям на бесплатные тренировки по хоккею, а выходные будут особенно интересны тем, кто увлекается фигурным катанием.

Культурная программа на площадке ВДНХ также включает экскурсии, доступные на более чем 30 выставочных и музейных площадках. Посетители могут ознакомиться с экспозицией Музея героизма, центром "Космонавтика и авиация", музеем славянской письменности "Слово", первым российским биокластером и музеем "Атом". Расписание и условия посещения мероприятий доступны на официальном сайте выставки и в сервисе "Мосбилет".

В свою очередь, "Ночь на катке" пройдет в последний день зимы, 28 февраля, в 20 московских парках. Участников ожидают командные эстафеты, групповые тренировки и флешмобы. Также можно будет поиграть в керлинг в парках "Фили" и "Ходынское поле".

В рамках проекта "Московские сезоны" состоятся спектакли на льду, в том числе "Лебединое озеро", "Белоснежка" и "Двенадцать месяцев". В них примут участие известные российские фигуристы: олимпийская чемпионка и двукратная чемпионка мира Татьяна Навка, двукратный олимпийский чемпион и трехкратный чемпион мира Евгением Плющенко и победитель чемпионата четырех континентов в танцах на льду Петр Чернышев. Ледовые представления также можно будет увидеть до конца февраля. Расписание – здесь.

Старкина Маргарита

Сюжет: Зима в Москве
