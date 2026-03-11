Эвакуация самолета, совершившего жесткую посадку в аэропорту Пхукета, продлена до 21:00

Фото: телеграм-канал Baza

Работы по эвакуации самолета авиакомпании Air India Express, который совершил жесткую посадку в аэропорту Пхукета, продлены до 21:00 по местному времени, то есть до 17:00 по московскому, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Сейчас ведутся ремонтные работы по восстановлению поврежденного шасси самолета, которое было сломано в результате посадки. Именно по этой причине завершить эвакуацию неисправного воздушного судна с взлетно-посадочной полосы (ВВП) не удалось в запланированные сроки.

Жесткая посадка самолета в аэропорту Пхукета привела к корректировке рейсов. Авиагавань остается открытой, однако все прилеты и вылеты задерживаются.

По информации Ассоциации туроператоров России (АТОР), сбои в работе аэропорта сохранятся до ночи и скажутся на полетной программе. При этом пассажиры в результате случившегося не пострадали.

