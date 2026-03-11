Пассажиры Air India Express не пострадали при жесткой посадке в аэропорту Пхукета

Фото: depositphotos/nitinut380

Пассажиры самолета авиакомпании Air India Express не пострадали в результате жесткой посадки в аэропорту Пхукета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиагавани.

Согласно предварительному расследованию, в результате жесткой посадки было повреждено переднее шасси. Это не позволило немедленно убрать самолет с взлетно-посадочной полосы, из-за чего пилотов известили о ее временном закрытии.

"Мы будем координировать свои действия с соответствующими ведомствами для контроля ситуации и строгого соблюдения процедур обеспечения безопасности в аэропорту", – уточнили в аэропорту.

Авиаинцидент в аэропорту Пхукета произошел 11 марта. Жесткая посадка самолета привела к остановке всех вылетов и прилетов. Представитель аэропорта заявил о массовых задержках рейсов, несмотря на то что авиагавань остается открытой. Сроки восстановления нормальной работы пока не определены.