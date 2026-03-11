Форма поиска по сайту

11 марта, 15:22

Шоу-бизнес

Кэти Перри проиграла суд против Кэти Перри

Фото: AP Photo/Invision/Evan Agostini

Американская певица Кэти Перри (настоящее имя – Кэтрин Хадсон) проиграла суд австралийскому дизайнеру Кэти Перри (настоящее имя – Кэти Тейлор), сообщает The Guardian.

11 марта Верховный суд Австралии постановил, что торговая марка дизайнера не нарушает закон о товарных знаках, а также не вводит потребителей в заблуждение из-за сходства с именем певицы.

Разбирательства между женщинами проходят уже более 5 лет – в 2023 году Тейлор выиграла дело, но в 2024 решение отменили Апелляционным судом. Однако, согласно новому решению, репутация Хадсон была "настолько прочно устоявшейся", что любой, кто увидит бренд Тейлор, "не спутал бы эти два имени".

В то же время представитель певицы заявил, что она "никогда не стремилась закрыть бизнес" Тейлор и запретить ей продавать одежду под своим брендом. При этом, несмотря на то что товарный знак дизайнера сохранен в реестре, некоторые вопросы, которые были подняты Хадсон, отправлены на повторное рассмотрение.

Ранее певица отреагировала на слухи о романе с бывшим премьер-министром Канады Джастином Трюдо. На выступлении в Лондоне один из поклонников сделал ей предложение руки и сердца, на что Хадсон ответила, что ей жаль, что он не спросил об этом 48 часов назад.

Публика восприняла эту фразу как намек на недавние фотографии, сделанные папарацци, на которых певица и Трюдо отдыхают вместе у побережья Санта-Барбары. На снимках видно, как экс-премьер Канады обнимает Перри в бикини и кладет руку ей на ягодицы.

