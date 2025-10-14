Кэти Перри прокомментировала слухи о романе с Джастином Трюдо

Фото: ТАСС/AP/Jordan Strauss

Американская певица Кэти Перри впервые публично отреагировала на слухи о романе с бывшим премьер-министром Канады Джастином Трюдо, сообщает Pravda.Ru со ссылкой на Daily Mail.

На выступлении в Лондоне один из поклонников сделал певице предложение руки и сердца. Перри ответила на него шуткой.

"Жаль, что ты не спросил меня об этом 48 часов назад", – сказала она.

Публика восприняла эту фразу как намек на недавние фотографии, сделанные папарацци, на которых певица и Трюдо отдыхают вместе у побережья Санта-Барбары. На снимках видно, как экс-премьер Канады обнимает Перри в бикини и кладет руку ей на ягодицы.

В ходе выступления артистка также оценила внешний вид публики, указав на перемены в своих предпочтениях.

"Лондон, Англия, так вот как вы выглядите в понедельник вечером? Неудивительно, что я все время влюблялась в англичан... Но теперь уже нет", – сказала певица.

Ранее Перри заметили на ужине в компании Трюдо в одном из ресторанов Монреаля. Они пили коктейли, оживленно беседуя. Комментариев о возможном романе на тот момент никто из них не давал.