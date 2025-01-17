Крис Мартин и Дакота Джонсон опровергли слухи о расставании

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Солист музыкальной группы Coldplay Крис Мартин вышел на публику с американской актрисой Дакотой Джонсон на фоне слухов о расставании, пишет The Indian Express.

Певца увидели в Мумбаи в преддверии индийского турне. Фанаты заметили Мартина в сопровождении Джонсон, что опровергло слухи об их разрыве в 2024 году. Пока актриса садилась в автомобиль, музыкант ждал, чтобы поприветствовать представителей СМИ.

Слухи о расставании пары появились в прошлом году, когда анонимный источник заявил одному из изданий, что звезды решили "двигаться дальше". Тогда сообщалось, что Джонсон не носила обручального кольца и не была на европейской части тура Coldplay.

Спустя время актриса показала журналистам свое кольцо. Пресса отмечала, что Джонсон выглядела раздражительной и пристально смотрела на фотографов, чтобы убедиться, что те сделали снимок.

Ранее американская исполнительница Джессика Симпсон сообщила о разводе с экс-футболистом Эриком Джонсоном спустя 10 лет супружеской жизни. По ее словам, они уже живут отдельно, однако совместно заботятся об эмоциональном состоянии своих детей. Симпсон поблагодарила поклонников за поддержку.