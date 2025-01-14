Джессика Симпсон сообщила о разводе с Эриком Джонсоном спустя 10 лет брака

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Американская певица и актриса Джессика Симпсон сообщила о разводе с бывшим футболистом Эриком Джонсоном спустя 10 лет брака, пишет People.

В разговоре с таблоидом Симпсон указала, что с Джонсоном они живут отдельно. Однако, отметила певица, они вместе заботятся об эмоциональном состоянии детей. По ее словам, дети находятся на первом месте.

"Мы благодарны за всю любовь и поддержку, которые приходят к нам, и ценим конфиденциальность прямо сейчас, когда мы работаем над этим как семья", – рассказала актриса.

Симпсон и Джонсон связали себя узами брака в 2014 году на ранчо Сан-Исидро в Монтесито, штат Калифорния. До свадьбы у них родились дочь Максвелл Дрю и сын Эйс Кнут. В 2019-м Симпсон родила третьего ребенка.

Ранее СМИ сообщали, что актриса из США Джессика Альба разводится с кинопродюсером Кэшем Уорреном после 17 лет брака. Причина расставания не называлась, Альба и Уоррен не комментировали информацию.

Как утверждали журналисты, пара уже была замечена без обручальных колец.