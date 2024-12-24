Актер Лавыгин заявил, что секрет крепкого брака в мудрости жены

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Актер Сергей Лавыгин, который получил популярность благодаря роли в сериале "Кухня", а также стал одном из главных героев нового фильма "Финист. Первый богатырь", рассказал в беседе с изданием "Леди Mail", в чем секрет его крепкого брака.

"Секрет гармонии в мудрости моей жены. Недопонимания случаются, но все вопросы решаются за столом переговоров", – поделился артист.

Актер также пошутил, что главная роль в его семье сейчас принадлежит двухмесячному сыну Андрею, поскольку все в доме уделяют ему много внимания.

Уже 25 января Лавыгин и его жена актриса Мария Луговая отметят пятую годовщину брака. Помимо сына, артисты растят 2,5-летнюю дочь Марту.

Кроме того, Лавыгин имеет сына Федора, который родился в его первом браке с актрисой кино и дубляжа Анной Бегуновой. В 2025 году ребенку исполнится девять лет.

Между тем об ожидании первенца объявили актер Александр Петров и его супруга Виктория Антонова. Они опубликовали в социальных сетях фото, на котором у девушки заметен округлившийся живот.