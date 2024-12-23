Блогер Масленников рассказал, что больше не одинок

Фото: ТАСС/Елизавета Клементьева

Российский блогер Дима Масленников рассказал, что больше не одинок. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на YouTube-шоу "Девичник", где блогер был гостем.

По словам Масленникова, он нашел себе красивую, умную и заботливую спутницу. При этом он уточнил, что знаком с девушкой давно, и все это время она была ему симпатична, однако позвать ее на свидание он решился только недавно.

"Я, наверное, считаю, что я готов к нормальным отношениям. Я решил сделать этот шаг", – добавил блогер.

Ранее блогер Анастасия Ивлеева сообщила, что вышла замуж за ведущего канала "Культура" и фермера Филиппа Бегака. Пара оформила брак в Мурманске и отправилась в путешествие по Заполярью. Торжественная церемония состоится позже.

В свою очередь, отец Ивлеевой Вячеслав пожелал дочери завести детей. Он добавил, что не знает мужа дочери, но его биография его не интересует – "лишь бы Насте было хорошо с ним".

