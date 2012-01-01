Клава Кока откровенно рассказала о сложном расставании с Александром Повериным

Клава Кока призналась, что разрыв с бойфрендом Александром Повериным для нее был морально сложным и вызвал состояние, близкое к депрессии. Что помогло исполнительнице хита "Краш" справиться с душевной болью – в материале Москвы 24.

"Депрессаунд"

В октябре этого года Клава Кока шокировала фанатов расставанием с возлюбленным Александром Повериным. Перемены в личной жизни серьезно сказались на моральном состоянии певицы. Даже новый альбом получил название "Депрессаунд" и стал отражением тяжелого периода в жизни звезды.

В программе "Жара в эфире" 4 декабря 28-летняя знаменитость предположила, что после разрыва была близка к депрессии. Чтобы хоть как-то отвлечься, Кока с головой погрузилась в работу, а вечерами без сил засыпала.





Клава Кока певица Я не знаю, что такое депрессия, может быть, это и называется депрессия, но мне было сложно. У меня было жестко подавленное состояние. Я себя отвлекала работой. Приходя домой, я оставалась наедине со своими мыслями и понимала, что они меня еще сильнее начинают жрать. Мне было страшно остаться одной. Когда я ложилась спать, я изводила себя до такого состояния, что просто вырубалась, лишь бы не оставаться с этими мыслями.

Справиться с эмоциями исполнительнице помог переезд в свою квартиру. Три года назад Кока купила жилплощадь в строящемся доме. Около полутора лет она ждала окончания работ, еще столько же шел ремонт. Клава и сейчас продолжает обустраивать квартиру: большая часть комнат в ней в розовом цвете.

"Для меня это место вдохновения, я очень рада, что наконец-то просыпаюсь там! Особенно в такой важный для меня период", – заявила звезда.

"Почему ты со мной не разговариваешь?"

Кока и Поверин познакомились летом 2023 года на съемках шоу "Сердце Клавы", где не один десяток мужчин боролись за любовь завидной холостячки. В финале артистка выбрала блогера и модель Александра Поверина. Между молодыми людьми начался роман, возлюбленные вместе путешествовали, появлялись на красных дорожках, а в марте 2024 года в подкасте "Несусвет" бойфренд звезды рассказал, что они с Кокой вышли на новый уровень и съехались.

Правда, уже в октябре Клава вдруг объявила в соцсетях: "Теперь мы раздельно". В откровенном интервью Дмитрию Диброву в программе "Сессия" исполнительница хита "Покинула чат" рассказала, что они с возлюбленным сильно отдалились друг от друга.



Клава Кока певица Перед расставанием мы не разговаривали недели две. Для меня это был самый сложный период. Мы отдалились, он перестал со мной общаться. Я была загружена работой. Приходя домой, мы могли сказать друг другу "Привет" и лечь спать. Набравшись смелости, я спросила: "Почему ты со мной не разговариваешь?", а он ответил: "Так ты ведь тоже со мной не разговариваешь".

Кроме того, пара часто обсуждала совместное будущее, и в итоге оба поняли, что слишком во многом не совпадают. Например, возлюбленные не сошлись в вопросе семьи. Певица заявляла, что это и стало одной из главных причин расставания: Александр был не готов к детям, а Клава давно мечтает стать мамой.

Знаменитость предположила, что экс-бойфренда угнетала ее популярность и достижения, хотя, по ее мнению, сам он делал не так много для реализации своих целей. Кока сделала вывод, что сможет построить отношения с реализовавшимся и таким же амбициозным спутником, как она сама.