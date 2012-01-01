Алсу объяснила, зачем набила татуировку на шее

Поп-звезда Алсу выложила в соцсетях ролик, где ей набивают надпись на шее. Пост взбудоражил поклонников: одним пришелся по душе столь радикальный шаг, другие посчитали поступок следствием стресса, связанного с разводом. Как певица прокомментировала ситуацию – в материале Москвы 24.

"Все решения приняты"

27 ноября Алсу поделилась с подписчиками кадрами, где мастер наносит ей на шею татуировку. Заслуженная артистка РФ сопроводила ролик подписью: "Все решения приняты, все гештальты на 2024 год закрыты". Кроме того, звезда наложила на видео песню Арианы Гранде "Thank u, next", в которой американская исполнительница насмешливо отзывается о бывших парнях.

Радикальный поступок вызвал ажиотаж среди фолловеров звезды, многие из которых хвалят артистку за смелый шаг и смену имиджа.

Однако некоторые комментаторы намекнули, что таким образом Алсу переживает громкое расставание с супругом Яном Абрамовым. В частности, острословы отметили: "Теперь ждем каре!", "Сейчас нужно полностью перекраситься в блонд".

Певица вскоре опровергла поспешные выводы подписчиков. Во время концерта Anna Asti "Симфония Феникса" Алсу заявила, что не испытывает стресса на фоне разрыва с бывшим и тату никак не связано с разводом. Артистка напомнила, что рисунок на шее – не единственный на ее теле. Впервые она наколола купидона на пояснице в 16 лет. Позже певица набила тату под грудью. А надписью на шее вокалистка грезила уже давно, поэтому просто исполнила мечту, передает издание "7дней.ру".





Алсу певица, заслуженная артистка РФ Многие написали: "Она на таком стрессе сейчас, что ей пришлось сделать татуировку". Полная чушь! Я сделала татуировку, потому что мне так хорошо.

"Врет"

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

В мае 2024 года Алсу подала на развод с бизнесменом Яном Абрамовым, с которым прожила в браке 18 лет. Супруги воспитывают троих детей: дочерей Микеллу и Сафину, а также сына Рафаэля. Певица публично намекала, что причиной расставания стали измены мужа. В СМИ даже называли имя предполагаемой разлучницы – якобы это бывшая девушка Тимати Анастасия Решетова.

Модель тогда поспешила оправдаться: в соцсетях появилась ее речь о том, что за последний год она изменила отношение к женатым мужчинам и даже не посмотрела бы на них. В свою очередь, Алсу поставила слова Решетовой под сомнение одним коротким высказыванием в комментариях: "Врет".

Финалистка "Евровидения-2000" весело отмечала получение статуса свободной женщины, передавало издание The Voice. Сначала она пошла с друзьями в караоке, а потом отправилась путешествовать.

После развода Алсу начала вести активную светскую жизнь: дала сольные концерты в Москве, стала посещать премьеры и часто общаться с журналистами. В подкасте "Черное/Белое" артистка призналась, что устала педалировать тему развода и планирует заняться собой, детьми, творчеством и планами на следующий год.

По суду дети остались жить с певицей, но поддерживают общение с отцом, который пообещал, что будет обеспечивать их всем необходимым. Разделом имущества, которое есть у экс-супругов по всему миру, занимаются юристы.

"Расставание для нарцисса – это удар"

По данным ряда СМИ, сначала Алсу хотела развестись тихо и без скандалов, однако заявления адвоката бывшего супруга Александра Добровинского (например, о том, что артистка хочет подать на раздел имущества в Лондоне), заставили ее вынести конфликт в публичную плоскость.

Певица заявила, что таким образом супруг старается разрушить ее репутацию, и назвала его нарциссом, который манипулировал ею.





Алсу певица, заслуженная артистка РФ Расставание для нарцисса – это удар по его хрупкому эго. Публичное унижение вашей репутации – это акт мести, который заставит вас заплатить за все обиды, унижения и травмы, которые, по его мнению, он получил в отношениях. Он может опубликовать или распространить любую имеющуюся у него информацию о вас (тексты, фотографии, видео) среди вашего окружения. Он будет говорить всем, что вы "сошли с ума".

Бизнесмен попытался уговорить жену сохранить брак, однако Алсу осталась непреклонна. Развод был оформлен в конце августа. Тем не менее артистка по-прежнему по паспорту Абрамова, ведь хочет иметь одну фамилию с детьми.