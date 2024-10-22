Певица Клава Кока рассталась с победителем шоу "Сердце Клавы"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/klavacoca

Певица Клава Кока рассталась с финалистом шоу "Сердце Клавы" Александром Повериным полтора месяца назад. Об этом она сообщила в своем Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена).

"Расставаться любя и в благодарности оказалось еще больнее, чем со скандалом и руганью", – написала она в социальной сети.

Как отметила певица, пара рассталась по ее инициативе и была вместе 500 дней.

"Жалею? Нет", – добавила она.

Также Кока попросила СМИ и поклонников не задавать ей вопросы о расставании с Повериным.

Между тем американская певица Лана Дель Рей вышла замуж за гида и охотника на аллигаторов Джереми Дюфрена. Пара поженилась в Луизиане через месяц после того, как стало известно об их романе.

Церемония проходила в месте Дес Аллеманс, к алтарю певицу провел под руку ее отец Роберт Грант. Пара познакомилась в 2019 году, при этом вместе их заметили только в августе этого года.