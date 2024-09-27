Daily Mail: Лана Дель Рей вышла замуж за охотника на аллигаторов Джереми Дюфрена

Фото: x.com/Lana Del Rey Online

Певица Лана Дель Рей вышла замуж за гида и охотника на аллигаторов Джереми Дюфрена, сообщает Daily Mail.

Пара поженилась в Луизиане всего через месяц после того, как стало известно об их романе. Церемония проходила в месте Дес Аллеманс, где мужчина проводит экскурсии по болотам в поисках аллигаторов. К алтарю певицу провел под руку ее отец Роберт Грант.

На невесте было надето классическое белое платье с оборками. Волосы она собрала в высокий хвост с локонами, который перекинула через плечо.

Пара познакомилась в 2019 году, при этом вместе их заметили только в августе этого года. Певица выступила на музыкальном фестивале в Луизиане и взяла экскурсию по болотам у Джереми, тогда между ними якобы и зародились чувства.

По данным СМИ, это второй брак Дюфрена. Мужчина воспитывает троих детей от первого брака. Для артистки это первый брак, хотя до этого она была несколько раз помолвлена.

В 2011 году она встречалась с шотландским музыкантом Барри-Джеймсом О'Нилом. После расставания с ним – с итальянским фотографом Франческо Карроззини.

Также у знаменитости был кратковременный роман с бывшим полицейским Шоном Ларкиным. В 2023 году она была обручена с музыкальным менеджером Эваном Виникером, а в декабре 2023 года они расстались.

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