Бывший муж Пелагеи вновь добился запрета на выезд дочери за границу

Певица Пелагея и ее бывший муж, хоккеист Иван Телегин, снова оказались в центре скандала. Спортсмен через суд запретил их совместной дочери Таисии провести новогодние каникулы с мамой за границей. Причем подобное происходит не впервые. О непростых отношениях между бывшими супругами – в нашем материале.
"Мстит бывшей жене"
Хотя Пелагея и Телегин оформили развод еще четыре года назад, они продолжают выяснять отношения в публичном пространстве. 3 декабря стало известно о новом этапе противостояния экс-супругов: хоккеист вновь добился судебного запрета на выезд 7-летней дочери Таисии с мамой за границу. Сам спортсмен уверяет, что им движет страх, что Пелагея увезет ребенка навсегда, сообщил изданию StarHit представитель артистки Филипп Рябченко.
При этом защитник певицы отметил, что отец, так переживающий из-за потенциальной разлуки с дочерью, уже давно не выходил с ней на связь.
"Жестокость каких-то мразей"
Еще в июне этого года между супругами разгорелся аналогичный скандал. Певица провожала Таисию с бабушкой на отдых в Турцию. Однако ребенка сняли с рейса в семь утра, после всех досмотров и за полчаса до вылета. Дело в том, что Телегин добился запрета на выезд дочери за границу, но никого об этом не уведомил.
Тогда Пелагея выложила в соцсети видео плачущей в аэропорту дочери и не скрывала негодования в адрес бывшего возлюбленного.
В том же видео исполнительница отметила, что дочь все еще ждет от отца хотя бы сообщения, но, вместо этого, "поздравить" малышку с окончанием первого класса Телегин решил слишком изощренно и не сам, а через офицера таможенной службы.
После инцидента супруги продолжили разбираться в суде. В августе певица добилась отмены запрета, однако новости последних дней показывают, что Телегин отступать не намерен.
Невыездной папа
Пелагея и Иван Телегин поженились в 2016 году, через год у пары родилась дочь, а в 2020-м супруги стали участниками громкого бракоразводного процесса. Споры затянулись, хоккеист пытался отсудить у певицы часть имущества, но в 2022 году суд полностью встал на сторону исполнительницы.
Кроме того, у спортсмена сейчас немало проблем, отмечает издание StarHit. Его контракт с клубом "Омский Авангард" истек и не был продлен. А в июле этого года хоккеист сам стал невыездным: он задолжал 64 миллиона рублей за шикарный 740-метровый особняк в Барвихе, который супруги взяли в ипотеку, когда у них родилась дочь. После развода Телегин перестал платить за дом.