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04 декабря, 15:39

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Бывший муж Пелагеи вновь добился запрета на выезд дочери за границу

Ни себе, ни людям: невыездной экс-супруг Пелагеи сорвал новогодние каникулы дочери

Певица Пелагея и ее бывший муж, хоккеист Иван Телегин, снова оказались в центре скандала. Спортсмен через суд запретил их совместной дочери Таисии провести новогодние каникулы с мамой за границей. Причем подобное происходит не впервые. О непростых отношениях между бывшими супругами – в нашем материале.

"Мстит бывшей жене"

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Хотя Пелагея и Телегин оформили развод еще четыре года назад, они продолжают выяснять отношения в публичном пространстве. 3 декабря стало известно о новом этапе противостояния экс-супругов: хоккеист вновь добился судебного запрета на выезд 7-летней дочери Таисии с мамой за границу. Сам спортсмен уверяет, что им движет страх, что Пелагея увезет ребенка навсегда, сообщил изданию StarHit представитель артистки Филипп Рябченко.

Для нас такой поворот в деле стал полной неожиданностью, весь гастрольный график Пелагеи на декабрь-январь был составлен с учетом зимних каникул дочери. Тася, конечно, очень ждала путешествия с мамой. Но нет, Телегин не успокаивается и продолжает делать гадости маленькому человеку, который вообще ни в чем не виноват! Ему плевать, как пройдут каникулы дочери, своими действиями он мстит бывшей жене, задевая чувства собственного ребенка.
Филипп Рябченко
адвокат Пелагеи

При этом защитник певицы отметил, что отец, так переживающий из-за потенциальной разлуки с дочерью, уже давно не выходил с ней на связь.

"Жестокость каких-то мразей"

Еще в июне этого года между супругами разгорелся аналогичный скандал. Певица провожала Таисию с бабушкой на отдых в Турцию. Однако ребенка сняли с рейса в семь утра, после всех досмотров и за полчаса до вылета. Дело в том, что Телегин добился запрета на выезд дочери за границу, но никого об этом не уведомил.

Тогда Пелагея выложила в соцсети видео плачущей в аэропорту дочери и не скрывала негодования в адрес бывшего возлюбленного.

Пусть наши детки каждый свой маленький шажок во взрослый мир ступают по подготовленной нами, взрослыми, дорожке. Безопасной, интересной и счастливой. И никогда не сталкиваются на этом пути с равнодушием и жестокостью каких-то мразей. Особенно дико, если ими оказываются вдруг их собственные родители.
Пелагея
певица, заслуженная артистка РФ

В том же видео исполнительница отметила, что дочь все еще ждет от отца хотя бы сообщения, но, вместо этого, "поздравить" малышку с окончанием первого класса Телегин решил слишком изощренно и не сам, а через офицера таможенной службы.

После инцидента супруги продолжили разбираться в суде. В августе певица добилась отмены запрета, однако новости последних дней показывают, что Телегин отступать не намерен.

Невыездной папа

Пелагея и Иван Телегин поженились в 2016 году, через год у пары родилась дочь, а в 2020-м супруги стали участниками громкого бракоразводного процесса. Споры затянулись, хоккеист пытался отсудить у певицы часть имущества, но в 2022 году суд полностью встал на сторону исполнительницы.

Кроме того, у спортсмена сейчас немало проблем, отмечает издание StarHit. Его контракт с клубом "Омский Авангард" истек и не был продлен. А в июле этого года хоккеист сам стал невыездным: он задолжал 64 миллиона рублей за шикарный 740-метровый особняк в Барвихе, который супруги взяли в ипотеку, когда у них родилась дочь. После развода Телегин перестал платить за дом.

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