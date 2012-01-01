Бывший муж Пелагеи вновь добился запрета на выезд дочери за границу

Певица Пелагея и ее бывший муж, хоккеист Иван Телегин, снова оказались в центре скандала. Спортсмен через суд запретил их совместной дочери Таисии провести новогодние каникулы с мамой за границей. Причем подобное происходит не впервые. О непростых отношениях между бывшими супругами – в нашем материале.

"Мстит бывшей жене"

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Хотя Пелагея и Телегин оформили развод еще четыре года назад, они продолжают выяснять отношения в публичном пространстве. 3 декабря стало известно о новом этапе противостояния экс-супругов: хоккеист вновь добился судебного запрета на выезд 7-летней дочери Таисии с мамой за границу. Сам спортсмен уверяет, что им движет страх, что Пелагея увезет ребенка навсегда, сообщил изданию StarHit представитель артистки Филипп Рябченко.





Филипп Рябченко адвокат Пелагеи Для нас такой поворот в деле стал полной неожиданностью, весь гастрольный график Пелагеи на декабрь-январь был составлен с учетом зимних каникул дочери. Тася, конечно, очень ждала путешествия с мамой. Но нет, Телегин не успокаивается и продолжает делать гадости маленькому человеку, который вообще ни в чем не виноват! Ему плевать, как пройдут каникулы дочери, своими действиями он мстит бывшей жене, задевая чувства собственного ребенка.

При этом защитник певицы отметил, что отец, так переживающий из-за потенциальной разлуки с дочерью, уже давно не выходил с ней на связь.

"Жестокость каких-то мразей"

Еще в июне этого года между супругами разгорелся аналогичный скандал. Певица провожала Таисию с бабушкой на отдых в Турцию. Однако ребенка сняли с рейса в семь утра, после всех досмотров и за полчаса до вылета. Дело в том, что Телегин добился запрета на выезд дочери за границу, но никого об этом не уведомил.

Тогда Пелагея выложила в соцсети видео плачущей в аэропорту дочери и не скрывала негодования в адрес бывшего возлюбленного.





Пелагея певица, заслуженная артистка РФ Пусть наши детки каждый свой маленький шажок во взрослый мир ступают по подготовленной нами, взрослыми, дорожке. Безопасной, интересной и счастливой. И никогда не сталкиваются на этом пути с равнодушием и жестокостью каких-то мразей. Особенно дико, если ими оказываются вдруг их собственные родители.

В том же видео исполнительница отметила, что дочь все еще ждет от отца хотя бы сообщения, но, вместо этого, "поздравить" малышку с окончанием первого класса Телегин решил слишком изощренно и не сам, а через офицера таможенной службы.

После инцидента супруги продолжили разбираться в суде. В августе певица добилась отмены запрета, однако новости последних дней показывают, что Телегин отступать не намерен.

Невыездной папа

Пелагея и Иван Телегин поженились в 2016 году, через год у пары родилась дочь, а в 2020-м супруги стали участниками громкого бракоразводного процесса. Споры затянулись, хоккеист пытался отсудить у певицы часть имущества, но в 2022 году суд полностью встал на сторону исполнительницы.

Кроме того, у спортсмена сейчас немало проблем, отмечает издание StarHit. Его контракт с клубом "Омский Авангард" истек и не был продлен. А в июле этого года хоккеист сам стал невыездным: он задолжал 64 миллиона рублей за шикарный 740-метровый особняк в Барвихе, который супруги взяли в ипотеку, когда у них родилась дочь. После развода Телегин перестал платить за дом.