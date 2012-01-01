Певица Пелагея отсудила у бывшего мужа, Ивана Телегина, 254 тысячи рублей долга за содержание купленного в браке дома, сообщили СМИ. Разбирательства между экс-супругами длятся уже давно: они пытаются поделить имущество и определить алименты на общую дочь. Подробности громкого расставания – в материале Москвы 24.

Долг за дом

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

Спор между бывшими супругами, певицей Пелагеей и хоккеистом Иваном Телегиным, возник из-за особняка в элитном подмосковном коттеджном поселке. Они приобрели здесь дом в 2017-м – через год после свадьбы – за 75 миллионов рублей, сообщил телеграм-канал SHOT.

По данным издания, при покупке недвижимости был заключен договор, согласно которому все расходы по обслуживанию особняка должен был оплачивать Телегин. Однако в июне 2023-го, спустя три года после развода, мужчина якобы перестал исполнять свои обязательства.

Источник утверждает, что накопившуюся задолженность выплатила сама Пелагея, но после этого певица потребовала от бывшего мужа возместить все затраты. Спортсмен же якобы заявил, что денег у него нет, так как вся зарплата уходит на погашение алиментов.

В конечном итоге суд встал на сторону артистки и обязал мужчину вернуть долг бывшей супруге в размере 253 471 рубля. Официально ни Пелагея, ни Телегин ситуацию не комментировали.

Пелагея и Иван Телегин сыграли свадьбу в июне 2016 года, а в 2017-м у них родилась дочь Таисия, однако в декабре 2020-го пара развелась. Сейчас экс-нападающий сборной России по хоккею и олимпийский чемпион Игр 2018 года женат на дочери миллионера Марии Гончар, с которой он якобы изменял бывшей супруге. В плане спортивной карьеры в настоящее время 32-летний хоккеист находится без клуба. О том, встречается ли с кем-то Пелагея, на данный момент ничего не известно.







Дела семейные

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Судебные тяжбы вокруг обслуживания дома – не единственная скандальная история, связанная с разводом Пелагеи и Ивана Телегина. К примеру, в конце мая 2024 года их дочь Таисия не смогла улететь на отдых с бабушкой в Турцию, так как отец наложил запрет на выезд девочки за границу. Причем известно об этом стало только в аэропорту.

В соцсетях тогда Пелагея подчеркивала, что хоккеист к тому моменту уже год не видел дочь и не поздравлял ее с праздниками. По ее мнению, Телегин таким образом мстил за несколько проигранных ранее судов по определению размера алиментов.





Пелагея певица Душевные инвалиды, когда проигрывают суды, бесятся от бессильной злобы, наказывая за это собственных маленьких дочек.

В середине августа Одинцовский суд удовлетворил иск Пелагеи, согласно которому Таисия теперь сможет выезжать за пределы России вне зависимости от мнения отца вплоть до совершеннолетия. По словам адвоката певицы Филиппа Рябченко, сам спортсмен объяснил свои действия страхом: якобы он боится, что артистка может вывезти ребенка за границу навсегда и он не сможет выполнять свои родительские функции.

"Смехотворно, потому что Пелагея как представитель российской культуры, исполнительница народных песен, много лет развивающая своими выступлениями в зрителях дух патриотизма, давно под санкциями и в списках "Миротворца" как опасный для Запада российский патриот. Ну а то, как Телегин выполняет свои родительские функции, можно судить по его делам: уже сделав запрет на выезд дочки, он иезуитски спросил в СМС: "Есть ли какие планы на каникулы", – рассказывал Рябченко изданию "СтарХит".



"Историс": адвокат раскрыл подробности раздела имущества Пелагеи и Телегина

При этом в конце июля самому хоккеисту закрыли выезд из России из-за долгов по ипотеке в 64 миллиона рублей. Телегин оформил ее в браке с певицей, чтобы купить дом в подмосковной Барвихе, но перестал выплачивать кредит после развода. Помимо закрытия выезда из страны, у спортсмена арестовали автомобиль BMW X5, сообщали СМИ.

Однако подруга Телегина ранее обратила внимание, что после развода дом в Барвихе отошел Пелагее, и именно поэтому хоккеист перестал за него платить, сообщает сайт "Комсомольской правды".





подруга хоккеиста Ивана Телегина Они с Пелагеей заранее договорились: она получает дом, дальнейшее его содержание, обслуживание, оплата ипотеки на ней. Он к этому отношения иметь не будет. Это обсуждалось при всех, есть куча свидетелей, даже бумажки подписали по этому вопросу. В итоге Пелагея сделала вид, что никаких договоренностей не было, и просто перестала выплачивать ипотеку. Дескать, это долг Телегина.

Кроме того, между бывшими супругами возобновились судебные тяжбы по поводу раздела совместно нажитого имущества. В начале августа певица оспорила предыдущее решение из-за того, что доля Телегина в доме, по ее мнению, была оценена неверно, сообщал Рябченко.