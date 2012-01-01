СМИ: Аффлека и Лопес ждет долгий развод из-за отсутствия брачного договора

Американская певица Дженнифер Лопес подала на развод с актером Беном Аффлеком спустя два года брака. Точные причины разрыва неизвестны, но слухи о проблемах в их семье ходили давно. Почему брак мог дать трещину и как на развод звездной пары отреагировали в Сети, расскажет Москва 24.

Второй блин комом

Фото: Jordan Strauss/Invision/AP

За отношениями Бена Аффлека и Дженнифер Лопес мир следит с начала 2000-х, когда они впервые увидели друг друга на съемках фильма "Джильи". Пара начала встречаться и даже планировала пожениться, но в 2004-м разорвала помолвку.

Через год Аффлек женился на актрисе Дженнифер Гарнер, но в 2015-м они разошлись. В браке у актеров родилось трое совместных детей. Затем у Аффлека были отношения с актрисой Аной де Армас, которые продлились до 2021 года.

Лопес же в 2004-м вышла замуж за друга и певца Марка Энтони, которому родила двойняшек – мальчика и девочку. Однако в 2014 году союз тоже распался. После этого Лопес пыталась строить отношения с танцором Каспером Смартом, рэпером Дрейком и бейсболистом Алексом Родригесом, но в конечном итоге не сложилось.

Фанаты не переставали верить, что Аффлек и Лопес воссоединятся, и в 2021 году звезды действительно снова объявили о романе. Уже спустя год они сыграли свадьбу: сначала тайно расписались 16 июля, а 20 августа организовали торжественную церемонию в штате Джорджия.

"Я чувствую себя такой счастливой и очень горда быть с ним. Это прекрасная история любви, которая получила второй шанс", – рассказывала Лопес в интервью изданию People.

Но в 2024 году таблоиды начали писать, что у Аффлека обострились проблемы с алкоголем, а сам он якобы осознает, что развод с женой неминуем. Уже в мае СМИ узнали, что супруги не живут вместе и вскоре могут развестись.





источник, знакомый с ситуацией Они никогда не перестанут любить друг друга, но она не может его контролировать, а он не может ее изменить. Невозможно, чтобы это продолжалось.

В июле портал TMZ сообщил, что звездная пара выставила на продажу свой роскошный особняк в Беверли-Хиллз за 68 миллионов долларов. Тогда же Бен Аффлек купил другое поместье в Лос-Анджелесе за 20,5 миллиона долларов, утверждали СМИ.

В начале августа издание Daily Mail рассказало, что супруги подготовили документы для развода, а 20-го числа, во вторую годовщину торжественной церемонии в Джорджии, Дженнифер Лопес подала их в суд. При этом певица якобы указала, что официально ушла от супруга 26 апреля 2024 года.

По данным СМИ, звездам предстоит долгий спор по разделу имущества, поскольку пара не заключала брачный договор.

"К бывшим лучше не возвращаться"

Фото: Jordan Strauss/Invision/AP

В Сети с грустью отреагировали на новости о разводе Дженнифер Лопес и Бена Аффлека. Многие отметили, что ожидали такого исхода, но верили в лучшее.





Карина Как неожиданно! Вторая годовщина свадьбы и развод. Жизнь непредсказуема.

"Аффлек в очередной раз повелся на картинку. Хотя пара красивая, хотелось верить в сказку", – сказала Юлия.

"Реально жалко. Надеялась, что у них получится все решить", – расстроилась Евгения.

Некоторые поклонники пары разделились во мнении: одни начали защищать Дженнифер Лопес и хвалить за выход из "созависимых" отношений, другие же заметили, что в прошлом браке Бен выглядел более счастливым.

"Мне жаль Лопес, но не надо бегать за ним. Развод трудно пережить, но просто нужно отпустить человека, а разгрузку найти среди друзей, семьи, работы или хобби", – убеждена Виктория.

"Непопулярное мнение, но я рад, за Бена в первую очередь. Было очевидно, что они вместе совершенно не смотрятся как пара: они разные люди, которые хотят от жизни разных вещей. Зачем снова решили друг друга мучить после первого раза – непонятно", – заметил Владимир.

Также многие отметили, что дважды вступать в отношения с одним и тем же человеком нельзя – ничего хорошего из этого, как правило, не выходит.





Ольга Еще один пример, что к бывшим лучше не возвращаться. Во второй раз в одну реку не входят, и им не следовало.

Однако нашлись и те, кто даже сейчас надеется, что голливудская семья снова восстановится. Некоторые даже в шутку заметили, что Аффлеку и Лопес нужно еще 20 лет, чтобы точно убедиться в любви друг к другу.

