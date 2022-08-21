Дженнифер Лопес и Бен Аффлек провели еще одну свадебную церемонию

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Американский киноактер Бен Аффлек и певица Дженнифер Лопес устроили еще одну свадебную церемонию – на этот раз в штате Джорджия. Об этом сообщает издание Page Six.

Торжество организовали в имении Аффлека площадью 87 акров (около 35 гектаров). На церемонии присутствовали друзья из списка звезд первой величины и члены семьи.

В частности, на свадьбу был приглашен давний друг Бена Аффлека Мэтт Деймон с супругой, а также режиссер Кевин Смит и актер Джейсон Мьюз с женами. Гости были одеты в белое, чтобы гармонировать со светлыми декорациями и цветочными композициями.

Первая церемония бракосочетания между певицей Дженнифер Лопес и актером Беном Аффлеком состоялась 16 июля и прошла в округе Кларк штата Невада, в состав которого входит город Лас-Вегас. При этом первая помолвка звездной пары пришлась еще на начало 2000-х годов, а снова Лопес с Аффлеком сошлись в 2021 году.