Дженнифер Лопес раскрыла подробности свадьбы с Беном Аффлеком

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Американская певица Дженнифер Лопес рассказала подробности о свадьбе с актером Беном Аффлеком, передает РИА Новости.

По словам Лопес, паре пришлось наравне с другими посетителями отстоять очередь на регистрацию брака.

"Прошлой ночью мы прилетели в Лас-Вегас, стояли в очереди за брачным свидетельством вместе с еще четырьмя парами. Все они совершили такое же путешествие в свадебную столицу мира", – поделилась певица.

Дженнифер Лопес официально взяла фамилию мужа, как следует из опубликованных на сайте округа Кларк штата Невада документов.

Паре Аффлека и Лопес пришлось столкнуться с тем, что их церемонию не смог вести пародийный двойник Элвиса Пресли. Кроме того, молодожены едва не опоздали в часовню.

Церемония бракосочетания между певицей Дженнифер Лопес и актером Беном Аффлеком состоялась 16 июля. При этом первая помолвка звездной пары пришлась еще на начало 2000-х годов, а снова Лопес с Аффлеком сошлись в 2021 году.