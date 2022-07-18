Дженнифер Лопес раскрыла подробности свадьбы с Беном Аффлеком

18:29
Фото: TACC/Jordan Strauss/Invision
Американская певица Дженнифер Лопес рассказала подробности о свадьбе с актером Беном Аффлеком, передает РИА Новости.
По словам Лопес, паре пришлось наравне с другими посетителями отстоять очередь на регистрацию брака.
"Прошлой ночью мы прилетели в Лас-Вегас, стояли в очереди за брачным свидетельством вместе с еще четырьмя парами. Все они совершили такое же путешествие в свадебную столицу мира", – поделилась певица.
Дженнифер Лопес официально взяла фамилию мужа, как следует из опубликованных на сайте округа Кларк штата Невада документов.
Паре Аффлека и Лопес пришлось столкнуться с тем, что их церемонию не смог вести пародийный двойник Элвиса Пресли. Кроме того, молодожены едва не опоздали в часовню.
Церемония бракосочетания между певицей Дженнифер Лопес и актером Беном Аффлеком состоялась 16 июля. При этом первая помолвка звездной пары пришлась еще на начало 2000-х годов, а снова Лопес с Аффлеком сошлись в 2021 году.
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек официально поженились
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: