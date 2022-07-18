Дженнифер Лопес и Бен Аффлек официально поженились

Певица Дженнифер Лопес и актер Бен Аффлек поженились. Как сообщили зарубежные СМИ, они это сделали тайно в Лас-Вегасе. Спустя 20 лет после первой помолвки все завершилось свадьбой. Лопес еще и взяла фамилию Бена. Теперь она официально Дженнифер Аффлек.

Роман Аффлека и Лопес начался еще в 2002 году на съемках фильма "Джильи". Актер сделал певице предложение, но свадьбы не было. Через два года пара распалась. Аффлек почти 10 лет был женат, успел обзавестись тремя детьми. Да и у Лопес есть близнецы от бывшего мужа.

Прошлым летом Лопес и Аффлек снова сошлись, а затем очень быстро обручились. В июне пара купила особняк за 60 миллионов долларов в Беверли-Хиллс. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.