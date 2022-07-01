Лолита, группа "Фрукты" и Monoplay выступят на фестивале Roof Fest

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве в рамках фестиваля Roof Fest состоятся концерты группы "Фрукты", Лолиты и Monoplay. Для столицы это будет уже шестой сезон фестиваля.

Группа "Фрукты" выступит 6 июля на крыше клуба Fantomas, 17 июля Лолита споет на крыше Gipsy. Завершит сезон концерт Monoplay – 21 июля в Fantomas.

C 2012 года на Roof Fest выступили более 200 артистов, среди которых "БИ-2", "Аквариум", Noize MC, Леонид Агутин, Дима Билан, The Hatters и многие другие.

Приобрести билеты можно на сайте фестиваля.