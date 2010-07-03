Полина Гагарина выступит с летней программой на крыше Gipsy

26 июня на крыше Gipsy на Болотной набережной любимая миллионами Полина Гагарина даст большой сольный концерт. Специально для фестиваля Roof Fest артистка готовит летнюю программу из самых теплых хитов.
Полина Гагарина представит большое летнее шоу, в которое войдут лучшие песни и, возможно, приятные сюрпризы для поклонников.
Полина выпустила три студийных пластинки, многие треки с которых стали безусловными хитами, занимая верхние строчки хит-парадов на радиостанциях и в iTunes – это "Спектакль окончен", "Колыбельная", "Драмы больше нет", "Обезоружена". Кавер-версия песни Виктора Цоя "Кукушка" в ее исполнении не оставила равнодушным никого и лавинообразно разошлась по Сети в первые дни после премьеры.
Полина Гагарина дважды входила в состав жюри популярного шоу "Голос" на Первом канале. Она одна из главных героинь ведущих лайфстайл-изданий, входит в рейтинг самых стильных женщин по версии многих изданий, а также является "Женщиной года" по версии журналов Glamour и GQ.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.