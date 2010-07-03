Полина Гагарина выступит с летней программой на крыше Gipsy

Фото: Виктория Виатрис/Москва 24

26 июня на крыше Gipsy на Болотной набережной любимая миллионами Полина Гагарина даст большой сольный концерт. Специально для фестиваля Roof Fest артистка готовит летнюю программу из самых теплых хитов.

Полина Гагарина представит большое летнее шоу, в которое войдут лучшие песни и, возможно, приятные сюрпризы для поклонников.

Полина выпустила три студийных пластинки, многие треки с которых стали безусловными хитами, занимая верхние строчки хит-парадов на радиостанциях и в iTunes – это "Спектакль окончен", "Колыбельная", "Драмы больше нет", "Обезоружена". Кавер-версия песни Виктора Цоя "Кукушка" в ее исполнении не оставила равнодушным никого и лавинообразно разошлась по Сети в первые дни после премьеры.

Полина Гагарина дважды входила в состав жюри популярного шоу "Голос" на Первом канале. Она одна из главных героинь ведущих лайфстайл-изданий, входит в рейтинг самых стильных женщин по версии многих изданий, а также является "Женщиной года" по версии журналов Glamour и GQ.