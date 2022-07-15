Певица Адель выпустит фильм о своей жизни

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Фото: AP/Joel C Ryan/Invision
Британская певица Адель планирует выпустить документальный фильм о своей жизни. Зарубежная исполнительница уже снимает картину, сообщили в The Sun.
После просмотра фильма поклонники певицы узнают о личной жизни артистки, а также ее творчестве. Поскольку с момента выпуска первой пластинки, считают инсайдеры, Адель достаточно изменилась, картина будет интересна фанатам ее творчества.
Известно, что впервые фильм покажут на одном из телеканалов. Как сообщается, подобным действием Адель хочет успокоить поклонников, потрясенных отменой шоу, назначенного на январь 2022 года.
Ранее актриса Кемерон Диаз приняла решение вернуться в кино. Зарубежная звезда не снималась в фильмах около 8 лет.
Как уточнила сама Диаз, она скучает по съемкам в кино и считает, что для создания фильмов нужен определенный набор навыков.
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